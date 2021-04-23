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Миронов заверил, что будет лидером справороссов еще более 2 лет

16:32 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил журналистам, что останется на этом посту в течение еще более двух лет в соответствии с решением февральского съезда партии.

По его словам, вопрос о смене лидера политической силы до выборов в Госдуму "вообще не стоит". "Что-то мне подсказывает, что и после думских выборов такого вопроса не будет", - считает политик. "Я напомню, что в ходе съезда я был на два с половиной года избран председателем. Я вас уверяю, что в течение двух с половиной лет так оно и будет", - подчеркнул Миронов.

Ранее в СМИ появилась информация, что на съезде в июне партию может возглавить нынешний сопредседатель Захар Прилепин, а Миронов планирует пойти на выборы в Думу как одномандатник в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс- службе Миронова, эти сообщения не соответствуют действительности.

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