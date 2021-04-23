Высшее образование не обязательно для карьеры - Мишустин
17:00 23.04.2021 Источник: Интерфакс
Премьер РФ Михаил Мишустин предложил бороться с убеждением, что на хорошую работу можно устроиться только с высшим образованием.
"У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята - профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут", - заявил Мишустин в пятницу во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета.
Отвечая студентам на вопрос о трудоустройстве выпускников колледжей, премьер рассказал о молодом человеке, для которого премьер был наставником в рамках конкурса "Лидеры России". "Он в "Мейл.ру" написал одну из самых важных программ, занимался этой цифровой платформой. Умница! Но не закончил вуз. Я ему говорил, что надо закончить. Он отвечал: зачем мне это. Мы долго говорили с ним, и скажу честно, он меня убедил, что его знания и профессионализм достаточны, чтобы работать", - отметил Мишустин.
"Профессионалитет, или колледж - это блестящая возможность получить классное образование. У нас существует мнение, что высшее образование - это что-то высшее. Слово "высшее" предполагает превосходство, а это не так", - заявил премьер.
Если человек - профессионал в своей сфере, то, по мнению Мишустина, не имеет значения, есть ли у него именно высшее образование в этой области. В частности, по его словам, это касается техников, технологов, ИТ-специалистов.
"Получение хорошего образования в колледже - это очень важный этап. Учась в колледже, ребята должны знать, какая для них возможна работа. Многие беспокоятся: я поступлю в колледж, а кем я завтра буду работать", - добавил премьер.
В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в России сейчас 54% школьников после 9 класса идут в колледжи.
НОВОСТИ
- 16:32 23.04.2021
- Миронов заверил, что будет лидером справороссов еще более 2 лет
- 16:12 23.04.2021
- Дипломаты стран Прибалтики могут уже прикидывать, кому из них придется покинуть РФ - МИД
- 16:00 23.04.2021
- В 2020 году прокуроры вдвое чаще выявляли необоснованный рост цен на продукты в России
- 15:32 23.04.2021
- Парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда
- 15:19 23.04.2021
- Сбер и Роскосмос будут популяризировать космос вместе
- 15:16 23.04.2021
- Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки
- 15:15 23.04.2021
- Сбер получил пять наград за лучший клиентский опыт своих продуктов и сервисов
- 15:12 23.04.2021
- Интернет-издание "Медуза" включено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
- 15:10 23.04.2021
- Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
- 15:00 23.04.2021
- Страны Балтии объявили о высылке нескольких российских дипломатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать