Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе
17:12 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе. Такое мнение высказал в пятницу глава американской компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции после запуска созданного им пилотируемого космического корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.
"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне, - сказал он. - Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной".
Маск также выразил мнение, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по возвращению на Луну в 2024 году вполне реализуемы. "Я думаю, что это реально, это вполне можно сделать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"). На заключительном этапе реализации проекта НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Впрочем, в агентстве признавали, что эти сроки могут сдвинуться.
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