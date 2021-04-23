Андрей Воробьев рассказал о преимуществах «Умной платежки»
18:20 23.04.2021
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем блоге поделился, как проще и выгоднее оплачивать услуги ЖКХ.
«Сегодня я хочу поговорить о важной теме – это оплата услуг ЖКХ. Раз в месяц все это делают. И каждый хочет понимать, за что платишь, чтобы это было удобно. Ну и, конечно, поменьше платить, – обратился к жителям региона губернатор. – Как и везде, удобство – это часто цифровое решение. Мы сделали приложение «Умная платежка». Можно установить его, или зайти в личный кабинет на сайте. Там все видно: тарифы, перерасчеты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии. А еще – поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты и не получить пени».
«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу – «Коммунальный бонус». Многие привыкли получать бонусы или кэшбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки, – добавил Андрей Воробьев. – Найти приложение просто: для этого нужно набрать в строке поиска «МосОблЕИРЦ онлайн».
По словам Андрея Воробьева, благодаря бонусной программе за год можно будет сэкономить несколько тысяч рублей.
«Понимаю, что молодые быстрее разберутся, а вот людям старшего возраста может потребоваться помощь. Они у нас самые дисциплинированные. Именно им этот сервис может быть особенно полезен, – отметил губернатор. – Поэтому обязательно будем учить и разъяснять. В наших клубах «Активное долголетие», или в любом расчетном центре, в МФЦ. Уверен, дети и внуки также найдут время, чтобы показать, как это работает. Подключайтесь и пользуйтесь нашим новым сервисом!»
Оплатить услуги ЖКХ онлайн легко:
1) Регистрируемся на сайте Мособлеирц или в мобильном приложении, скачанном из Google Play или AppStore. Для этого понадобится квитанция;
2) Кнопка для оплаты по лицевому счету вынесена отдельно. Платеж можно совершить при помощи банковской карты.
Кроме того, через полезный сервис можно передать показания счетчиков и документы об их поверке, подать заявку в Единую диспетчерскую службу региона, узнать точную стоимость услуг ЖКХ.
Более подробная инструкция – в аккаунте Андрея Воробьёва.
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