Ректор РХТУ Александр Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы
19:35 23.04.2021
|Александр Мажуга. Фото Данила Головкина
«Взаимодействие бизнеса с вузами должно быть многоплановым, должно осуществляться на разных уровнях, - уверен ректор. - С одной стороны, необходимо запускать совместные образовательные программы, в рамках которых сотрудники компаний читают лекции, а само предприятие предоставляет базу для практики студентов. Такое практико-ориентированное образование является залогом трудоустройства выпускников по специальности. С другой стороны, высшая школа должна взаимодействовать с бизнесом в области разработки технологий, которые сейчас нужны самим компаниям. Одновременно с этой работой происходит и подготовка команды выпускников, которые смогут воплотить эти проекты в жизнь».
Как считает Мажуга, для сотрудничества нужна законодательная база, описывают обязанности и возможности всех участников. «Запуск таких проектов нельзя откладывать в долгий ящик, если мы хотим двигаться вперед и переломить ситуацию, когда выпускники вузов не понимают, где они хотят работать и чем заниматься», - уверен ректор.
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