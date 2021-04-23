Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Словакии
21:20 23.04.2021 Источник: Интерфакс
Россельхознадзор с 23 апреля запретил поставки продукции птицеводства из Словакии в связи с распространением на территории Евросоюза высокопатогенного гриппа птиц.
Как сообщается в материалах службы, поводом для запрета также стало то, что Словакия длительное время не отвечает на запрос материалов о мерах, принимаемых в стране по недопущению распространения гриппа птиц, а также на предложение провести переговоры. "Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ", - отмечается в материалах.
Запрет касается живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.
Фактически же запрет коснется поставок живой птицы, инкубационных яиц и кормов, поскольку ввоз мяса птицы из стран ЕС запрещен в связи с введением РФ с августа 2014 года продовольственного эмбарго.
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