Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Словакии

21:20 Источник: Интерфакс

Россельхознадзор с 23 апреля запретил поставки продукции птицеводства из Словакии в связи с распространением на территории Евросоюза высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщается в материалах службы, поводом для запрета также стало то, что Словакия длительное время не отвечает на запрос материалов о мерах, принимаемых в стране по недопущению распространения гриппа птиц, а также на предложение провести переговоры. "Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ", - отмечается в материалах.

Запрет касается живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.

Фактически же запрет коснется поставок живой птицы, инкубационных яиц и кормов, поскольку ввоз мяса птицы из стран ЕС запрещен в связи с введением РФ с августа 2014 года продовольственного эмбарго.