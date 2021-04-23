Президент подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году
22:40 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе. Органам власти и организациям поручено "определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование" этих структур.
В документе подчеркивается, что данные меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.
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