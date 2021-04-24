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Через два-три года на рынок поступит китайская вакцина-спрей от коронавируса - СМИ

09:30 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрабатываемая Гонконгским университетом вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля будет доступна потребителям только через два-три года. Об этом сообщила в субботу газета "Саут Чайна морнинг пост".

По данным издания, пока препарат находится на первой стадии клинических испытаний. "В них приняли участие более 10 человек, - рассказал член группы исследователей профессор Иван Хунг Фан-нгай. - Мы видим, что эта вакцина крайне безопасна и ведем наблюдения за вырабатываемым уровнем антител".

Ожидается, что данную разработку будет разрешено использовать даже для детской вакцинации: китайские специалисты стремятся создать продукт, рассчитанный на лиц в возрасте от шести месяцев. Кроме того, в отличие от существующих инактивированных инъекций, при применении этой вакцины достаточно будет одной, а не двух доз.

Как сообщила газета, самыми серьезными негативными последствиями от такого препарата будут кратковременная легкая головная боль и заложенность носа. Разработкой аналогичных продуктов, помимо Гонконга, занимаются специалисты в Австралии и Финляндии.

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