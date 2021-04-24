Через два-три года на рынок поступит китайская вакцина-спрей от коронавируса - СМИ
09:30 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, пока препарат находится на первой стадии клинических испытаний. "В них приняли участие более 10 человек, - рассказал член группы исследователей профессор Иван Хунг Фан-нгай. - Мы видим, что эта вакцина крайне безопасна и ведем наблюдения за вырабатываемым уровнем антител".
Ожидается, что данную разработку будет разрешено использовать даже для детской вакцинации: китайские специалисты стремятся создать продукт, рассчитанный на лиц в возрасте от шести месяцев. Кроме того, в отличие от существующих инактивированных инъекций, при применении этой вакцины достаточно будет одной, а не двух доз.
Как сообщила газета, самыми серьезными негативными последствиями от такого препарата будут кратковременная легкая головная боль и заложенность носа. Разработкой аналогичных продуктов, помимо Гонконга, занимаются специалисты в Австралии и Финляндии.
НОВОСТИ
- 09:40 24.04.2021
- При соблюдении правил нерабочие дни в мае не спровоцируют заболеваемость ковидом - эксперт
- 09:20 24.04.2021
- Из-за бюджетных проблем в Бразилии отменена перепись населения - замминистра
- 22:40 23.04.2021
- Президент подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году
- 22:00 23.04.2021
- Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других стран
- 21:20 23.04.2021
- Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Словакии
- 20:40 23.04.2021
- Лидерство в сфере важных технологий смещается на восток - глава британской спецслужбы
- 20:00 23.04.2021
- В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших ковидом, это максимум с начала пандемии
- 19:35 23.04.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы
- 19:20 23.04.2021
- Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовиков принять меры
- 19:05 23.04.2021
- Герман Греф принял участие в Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать