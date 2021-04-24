Из-за бюджетных проблем в Бразилии отменена перепись населения - замминистра

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всеобщая перепись населения Бразилии не состоится в 2021 году из-за отсутствия в бюджете необходимых для этого средств. Об этом сообщил в пятницу вечером замминистра экономики страны Уалдери Родригес.



"Бюджетом не предусмотрено средств на проведение переписи, поэтому она не состоится в 2021 году", - сообщил он на пресс-конференции. По словам замминистра экономики, в ходе работы над проектом бюджета страны правительство и парламент были вынуждены значительно урезать расходную часть, в результате чего проводящий перепись Бразильский институт географии и статистики (IBGE) лишился порядка 96% запрошенных ассигнований: из 2 млрд реалов (около 365 млн долларов) ему планируется выделить только 71 млн реалов (около 13 млн долларов).



Предыдущая перепись населения прошла в Бразилии в 2010 году. В 2020 году ее проведение было отложено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, обусловленной пандемией COVID-19. В IBGE заявили, что ведут переговоры с Минэкономики страны о проведении переписи в следующем году.



