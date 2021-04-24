При соблюдении правил нерабочие дни в мае не спровоцируют заболеваемость ковидом - эксперт
09:40 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил", - сказал он.
Горелов напомнил, что Роспотребнадзор ежегодно дает рекомендации, как безопасно провести майские праздники. В условиях пандемии, по его словам, в первую очередь нужно соблюдать противоэпидемические меры.
"Не важно, где вы проводите выходные, на даче или дома. Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску", - отметил он.
В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
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