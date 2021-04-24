Для поддержки вывода своих войск из Афганистана США разместили бомбардировщики в Катаре

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ("Би-52-эйч стратофортрес") в пятницу прибыли на авиабазу в Катаре для сопровождения операции по выводу войск Соединенных Штатов из Афганистана. Об этом в субботу сообщило Центральное командование ВВС США.



"Бомбардировщики <...> размещены для защиты американских сил и коалиции в ходе проведения операции по выводу [войск] из Афганистана", - говорится в заявлении.



Как отмечается, ВВС США намерены "обеспечить необходимую защиту сил для безопасного и упорядоченного вывода войск".



Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.



