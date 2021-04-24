По числу умерших из-за ковида Чехия находится на втором месте в мире - радио
11:10 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, зафиксировано 2 688 летальных исходов на миллион человек. Страна ранее занимала первое место по числу умерших из-за коронавируса. По итогам последних двух недель Чехию обогнала Венгрия, где зафиксировано 2 692 летальных исхода на миллион жителей.
В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 844 044 жителям, из которых полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 937 273. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), американской фирмы Moderna ("Модерна"), а также британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека").
Согласно опросам населения, привиться хотят 69% жителей Чехии. Власти прогнозируют, что до конца июня текущего года вакцинацию пройдут 5,6 млн человек. Все жители старше 18 лет, которых в стране около 8,5 млн, смогут быть привиты до конца августа.
Общее число инфицированных в Чехии достигло 1 618 068, из них вылечился 1 524 041. В стране умерли 28 920 пациентов с коронавирусом.
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