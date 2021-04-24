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Из-за нехватки кислорода в больнице в Нью-Дели умерли 25 человек с ковидом - СМИ

12:20 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 25 пациентов с коронавирусом умерли в ночь на субботу в больнице в Нью- Дели из-за нехватки медицинского кислорода в учреждении. Об этом со ссылкой на главврача больницы Jaipur Golden Hospital в субботу сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.

По словам главврача, баллоны с кислородом должны были быть доставлены в пятницу днем, но из-за задержки их привезли к полуночи. Он также отметил, что по крайней мере 215 поступивших в больницу пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и нуждаются в дополнительном кислороде.

Как отмечает телеканал, это уже вторая больница индийской столицы, которая в субботу сообщила о нехватке медицинского кислорода.

Власти Индии зарегистрировали в субботу 346 786 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало третьим подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 16 610 481.

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