В Youtube заблокированы три запрещенных оппозиционных телеканала Украины
12:10 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", - такая запись появляется при попытке зайти на страницы всех трех телеканалов на YouTube. В то же время на ресурсе по- прежнему ведется трансляция нового телеканала "Первый независимый", который был создан журналистами трех телекомпаний, попавших под санкции украинских властей.
По информации украинского издания "Страна", на каналах блокировку трансляции связывают с давлением, которое власти Украины оказывала на YouTube.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 марта заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик". До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube.
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