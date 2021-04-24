В Youtube заблокированы три запрещенных оппозиционных телеканала Украины

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеохостинг YouTube ("Ютьюб") заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей.



"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", - такая запись появляется при попытке зайти на страницы всех трех телеканалов на YouTube. В то же время на ресурсе по- прежнему ведется трансляция нового телеканала "Первый независимый", который был создан журналистами трех телекомпаний, попавших под санкции украинских властей.



По информации украинского издания "Страна", на каналах блокировку трансляции связывают с давлением, которое власти Украины оказывала на YouTube.



Министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 марта заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик". До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube.



