В Балийском найдены объекты похожие на обломки пропавшей подлодки - ВМС Индонезии
13:10 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В районе, где последний раз видели подлодку, специалисты обнаружили объекты, которые, очевидно, принадлежат кораблю. При этом другие суда туда не заходили", - приводит его слова портал "Детик". Начштаба подчеркнул, что "обнаружение данных элементов может свидетельствовать либо о появлении пробоин в корпусе, либо о разрушении судна".
По данным специалистов, запас кислорода на борту для поддержания жизнедеятельности экипажа закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 мск в пятницу). По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.
Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения корабля. "Нангала" принимала в рамках учений участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.
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