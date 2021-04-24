В Мытищах сорванный ветром рекламный щит травмировал 9-летнюю девочку

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекламный щит, сбитый порывом ветра, травмировал 9-летнюю девочку в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.



"По предварительным данным, 23 апреля девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Мытищах. В результате порыва ветра рекламный щит упал со столба на девочку", - сообщила Врадий.



После обращения в местную больницу 9-летний ребенок был госпитализирован, врачи констатировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму. По факту происшествия начата доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошена мать девочки.



Прокуратура Московской области также организовала проверку по факту травмирования девочки. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами. Проведение проверки поручено прокуратуре города Королёв", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.



Ранее главки МЧС по Московской области и Москве распространили экстренные предупреждения о дожде и усилении ветра в пятницу. МЧС дало рекомендации водителям и пешеходам по соблюдению мер безопасности в связи с непогодой. В Москве было повалено более десяти деревьев, от падения одного из них пострадала 13-летняя девочка.



