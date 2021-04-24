В 2022-2024 гг. тарифы в РФ на услуги ЖКХ будут расти на 4% в год - МЭР
14:10 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", - говорится в материалах ведомства.
Согласно прогнозу МЭР, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, а также перехода к ценовой зоне теплоснабжения (альтернативной котельной - прим. ТАСС).
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