В 2022-2024 гг. тарифы в РФ на услуги ЖКХ будут расти на 4% в год - МЭР

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения не более, чем на 4%. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 гг.



"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", - говорится в материалах ведомства.



Согласно прогнозу МЭР, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, а также перехода к ценовой зоне теплоснабжения (альтернативной котельной - прим. ТАСС).



