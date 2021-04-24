Центр вакцинации от коронавируса открылся в парижском Диснейленде
15:25 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Большой центр вакцинации открылся в конференц-центре отеля Disney's Newport Bay Club на территории парижского Диснейленда", - говорится в сообщении префектуры, опубликованном в "Твиттере".
По информации региональных властей, привиться от COVID-19 в центре смогут до тысячи человек в день. Отмечается, что пункт вакцинации будет работать по выходным дням и только по предварительной записи. В его работе будут задействованы в общей сложности около 60 человек, в том числе медицинский и административный персонал, спасатели.
В первую волну пандемии коронавируса парижский Диснейленд, в котором работают около 17 тыс. человек, был закрыт с 13 марта по 15 июля 2020 года. Затем парк аттракционов не работал с 30 октября в связи с введенными из-за ухудшения санитарной обстановки ограничениями.
Сроки возобновления работы Диснейленда уже переносились несколько раз. Его открытие планировалось 13 февраля, однако в январе администрация заявила о переносе открытия парка развлечений на 2 апреля. В середине марта сообщалось о том, что Диснейленд не сможет открыть свои двери для посетителей в намеченные сроки в связи с введением на всей территории Франции с 3 апреля карантина.
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