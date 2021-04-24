В Москве госпитализирован с коронавирусом посол Абхазии
15:35 24.04.2021 Источник: Интерфакс
Ахба был госпитализирован в одну из больниц столицы несколько дней назад, сообщил источник "Интерфакса" в медицинских кругах. "Его состояние не вызывает тревоги", - сказал собеседник агентства.
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