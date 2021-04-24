Вассерман: Нужно вернуть школе ее главные функции – обучение и воспитание

15:58

Уровень школьного образования в России остаётся низким, а большинство школьников, абитуриентов и студентов вузов слабо подготовлены, заявил знаменитый участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман. По его мнению, сейчас школа по сути уже не учит и не занимается формированием у детей целостной картины мира. "В выпускных же классах и вовсе все образование строится на том, чтобы «натаскать» школьников к ЕГЭ. Систему, с которой ЕГЭ ассоциируется, не просто нужно, а жизненно необходимо отменить и вернуть школе ее главные функции – обучение и воспитание», - считает аналитик.



Он опасается, что многих "жертв" нынешней системы образования придется переучивать. Вассерман считает, что государство также не должно оставаться в стороне и от системы внешкольного образования и обеспечить детям возможность бесплатного посещения технических кружков и секций, помогающих гармоничному развитию.