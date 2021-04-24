На складе Екатеринбурге произошел пожар площадью 1 тыс. кв. метров - МЧС РФ

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.



"В 16:26 по местному времени (14:26 мск) поступило сообщение о пожаре на территории производственной площадки, горит деревянный склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на площади 1 000 кв. метров", - сказали в ведомстве.



Пожарные прибыли на место через четыре минуты после поступления вызова. Огонь тушат 42 человека и 12 единиц пожарной техники.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тушение осложнено большой загрузкой склада и сильным задымлением.



