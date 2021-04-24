Космонавт Роман Романенко будет баллотироваться в Госдуму

16:07

Одним из участников предстоящих осенью выборов в Госдуму может стать летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Он сообщил о готовности участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 в Москве.



«Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами. Выбрал Юго-Запад Москвы, который хорошо знаю. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также два района Южного административного округа - Южное и Центральное Чертаново», - написал Романенко в Instagram.



Герой России отметил, что его карьера космонавта завершена и он теперь намерен решить проблемы муниципалитетов, связанные с недостроями, с перебоями в работе общественного транспорта, нехваткой больниц, детсадов и других социальных объектов. "Принцип «Служить Родине и защищать!» - по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права», - отмечает Романенко.