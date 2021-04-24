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НОВОСТИ

Космонавт Роман Романенко будет баллотироваться в Госдуму

16:07 24.04.2021

Одним из участников предстоящих осенью выборов в Госдуму может стать летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Он сообщил о готовности  участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 в Москве.

«Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами. Выбрал Юго-Запад Москвы, который хорошо знаю. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также два района Южного административного округа - Южное и Центральное Чертаново», - написал Романенко в Instagram.

Герой России отметил, что его карьера космонавта завершена и он теперь намерен решить проблемы муниципалитетов, связанные с недостроями, с перебоями в работе общественного транспорта, нехваткой больниц, детсадов и других социальных объектов. "Принцип «Служить Родине и защищать!» - по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права», - отмечает Романенко.

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