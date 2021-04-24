В Швейцарии обнаружен "индийский" штамм COVID-19
16:50 24.04.2021 Источник: Интерфакс
"Первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.
В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.
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