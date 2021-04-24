В Швейцарии обнаружен "индийский" штамм COVID-19

16:50 Источник: Интерфакс

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма коронавируса COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.



"Первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".



В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.



В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.



