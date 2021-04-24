Впервые за 20 лет литовские СМИ потеряли доверие населения - опрос

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства массовой информации Литвы впервые за последние десятилетия потеряли доверие общества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus ("Вилморус"). Его итоги, обнародованные в субботу, прокомментировал в эфире национального радио Эл-эр-тэ директор центра Владас Гайдис.



"Отмечена своего рода сенсация: впервые за последние двадцать лет СМИ набрали больше отрицательных оценок, чем положительных", - сказал он.



Негативное отношение к распространителям информации выразили около трети (31%) респондентов. По-прежнему доверяют СМИ 28% участников опроса.



"Интерпретации такого расклада общественного мнения могут быть разными, но похожая тенденция наблюдается и в других странах Евросоюза. Место Литвы где-то посередине", - отметил Гайдис.



По его словам, критическое отношение к СМИ является вполне нормальным явлением. "То, что было в Литве двадцать лет назад, когда средства массовой информации пользовались наивысшим доверием людей, многих за границей удивляло. Видимо, пришло время стабилизации такой оценки", - высказал свое мнение социолог.



Опрос был проведен 8-17 апреля по заказу газеты Lietuvos rytas ("Летувос ритас"), в нем приняли участие более тысячи человек.



