Впервые за 20 лет литовские СМИ потеряли доверие населения - опрос
17:10 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отмечена своего рода сенсация: впервые за последние двадцать лет СМИ набрали больше отрицательных оценок, чем положительных", - сказал он.
Негативное отношение к распространителям информации выразили около трети (31%) респондентов. По-прежнему доверяют СМИ 28% участников опроса.
"Интерпретации такого расклада общественного мнения могут быть разными, но похожая тенденция наблюдается и в других странах Евросоюза. Место Литвы где-то посередине", - отметил Гайдис.
По его словам, критическое отношение к СМИ является вполне нормальным явлением. "То, что было в Литве двадцать лет назад, когда средства массовой информации пользовались наивысшим доверием людей, многих за границей удивляло. Видимо, пришло время стабилизации такой оценки", - высказал свое мнение социолог.
Опрос был проведен 8-17 апреля по заказу газеты Lietuvos rytas ("Летувос ритас"), в нем приняли участие более тысячи человек.
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