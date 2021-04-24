Пять человек были ранены при стрельбе в центре Нового Орлеана - полиция
17:20 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо из пострадавших были госпитализированы. Одному медицинскую помощь оказали на месте. Инцидент произошел в районе, который является популярным среди туристов. Угрозы для жизни пострадавших нет.
О задержании подозреваемых в причастности к произошедшему полиция пока не сообщала.
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