Пять человек были ранены при стрельбе в центре Нового Орлеана - полиция

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные открыли стрельбу в центре Нового Орлеана (американский штат Луизиана) в ночь на субботу, пять человек получили ранения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном полицейским управлением города.



Четверо из пострадавших были госпитализированы. Одному медицинскую помощь оказали на месте. Инцидент произошел в районе, который является популярным среди туристов. Угрозы для жизни пострадавших нет.



О задержании подозреваемых в причастности к произошедшему полиция пока не сообщала.



