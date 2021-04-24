В номинации "Худший фильм" получил "Золотую малину" фильм о выборах в США

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Документальная лента "Абсолютное доказательство" (Absolute Proof, 2021) о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США получила "Золотую малину" в номинации "Худший фильм". Видеоролик с объявлением лауреатов данной "награды" за самые сомнительные достижения в кинематографе был размещен в ночь на субботу на портале YouTube ("Ютьюб").



В картине Браннона Хауса и Майка Линделла представлена версия о том, что противники предыдущего президента США Дональда Трампа якобы могли незаконными методами повлиять на итоги состоявшихся в стране в 2020 году выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В данной категории, которая считается основной, также были представлены ленты "365 дней" (365 dni, 2020), "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle, 2020), "Остров фантазий" (Fantasy Island, 2020) и фильм "Мьюзик" (Music, 2021), режиссером которого является австралийская певица Сиа. Она получила "Золотую малину" в номинации "Худший режиссер".



Главную роль в фильме "Абсолютное доказательство" исполнил Линделл. Он является главой компании MyPillow ("Майпиллоу"), занимающейся производством подушек, и сторонником Трампа. Линделл был признан худшим актером. В номинации "Худшая актриса" "Золотую малину" получила Кейт Хадсон за роль в фильме "Мьюзик".



"Золотую малину" за роль второго плана получил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги состоявшихся в США в 2020 году президентских выборов. Джулиани появился в картине "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолинера. В ленте были использованы фрагменты постановочного интервью с Джулиани. Сам он заявлял, что не желал сниматься в фильме. Джулиани также получил "Золотую малину" в номинации "Худший актерский дуэт" за одну из сцен в интервью.



