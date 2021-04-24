Майя Санду поблагодарила РФ за поставку вакцины от короновируса

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность России за поставку 142 тыс. доз вакцины "Спутник V".



"Благодарю Российскую Федерацию за помощь нашей стране, которая позволит расширить категории граждан, которые подлежат вакцинации", - написала Санду в субботу в "Фейсбуке".



Сегодня самолет МЧС России доставил в Кишинев первую партию вакцины. Часть из этой партии была сразу переправлена в непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. Российская помощь поступила в республику после обращения первых лиц Молдавии к руководству РФ. Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с руководством и производителями РФ о дополнительной закупке доз вакцины.



На сегодняшний день в Молдавию поступило около 292 тыс. доз вакцин, которые были выделены республике в основном через международную платформу распределения вакцин COVAX ("Ковакс"). В первую очередь в республике вакцинируют врачей, пожилых людей и лиц, которые подвергаются риску заражения на рабочих местах.



