Майя Санду поблагодарила РФ за поставку вакцины от короновируса
18:20 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Благодарю Российскую Федерацию за помощь нашей стране, которая позволит расширить категории граждан, которые подлежат вакцинации", - написала Санду в субботу в "Фейсбуке".
Сегодня самолет МЧС России доставил в Кишинев первую партию вакцины. Часть из этой партии была сразу переправлена в непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. Российская помощь поступила в республику после обращения первых лиц Молдавии к руководству РФ. Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с руководством и производителями РФ о дополнительной закупке доз вакцины.
На сегодняшний день в Молдавию поступило около 292 тыс. доз вакцин, которые были выделены республике в основном через международную платформу распределения вакцин COVAX ("Ковакс"). В первую очередь в республике вакцинируют врачей, пожилых людей и лиц, которые подвергаются риску заражения на рабочих местах.
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