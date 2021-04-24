В Москве за сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков

19:40 Источник: Интерфакс

За сутки с небольшим в столице, по предварительным оценкам, выпало около 30 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.



"Дожди начались в Москве после полудня пятницы, к 18:00 субботы в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков", - рассказал представитель метеобюро.



Он уточнил, что это предварительные данные, полученные с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.



Месячная норма осадков апреля в столице - 44 мм.



Гидрометцентр России в свою очередь информирует, что в Москве с 21:00 субботы до 21:00 понедельника ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В городе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.



По прогнозу синоптиков, период сильных осадков в столичном регионе завершился. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опустится до нуля, в Подмосковье - до минус 2 градусов. Днем ожидаются 5-7 градусов, будет облачно, с прояснениями.



