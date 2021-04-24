На ММКФ представили документальный фильм про создателя "ВКонтакте" и Telegram
19:50 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фильм участвует в конкурсной программе документального кино. "Мы около года работали над фильмом, интенсивной работы было месяцев шесть-семь. Мы смогли обойти всех потенциальных спикеров, завоевать их доверие. У нас не было сначала мысли, что нам удастся сделать фильм непосредственно с первыми лицами команды Telegram и "ВКонтакте", мы говорили себе, что сделаем картину в любом случае, сделаем ее для зрителя, поскольку нам важно понять, что за история стоит за этими фигурами. В какой-то момент те вопросы, которые мы задавали, вызвали доверие. Нам приятно что нас выделили, пошли навстречу", - сказал Чепель журналистам на пресс-конференции.
Как рассказали создатели, Павел Дуров знал о работе над картиной, команда Telegram поделились информацией о том, что происходит в самой закрытой компании в сфере IT. Это фильм-портрет, который собран из историй его знакомых, друзей и коллег. Чепель добавил, что несколько раз встречался с Дуровым, и тот ответил на все вопросы. Проект также выйдет в новом онлайн-кинотеатре KION.
"Это фильм про то, что Дуров в принципе пока единственный в мире, но в ближайшие 10-20 лет таких Дуровых появится больше. Это люди, которые будут влиять на нашу жизнь в разы больше, чем президенты, премьер-министры, парламенты. В этом он победитель, он формирует новую реальность 21-го века", - отметил гендиректор МТС Медиа, продюсер Игорь Мишин.
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