Председателем ЦК КПРФ единогласно переизбран Зюганов
20:30 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Геннадий Зюганов единогласно избран председателем ЦК", - сказал он.
Как сообщил в свою очередь ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, переизбранный на эту должность, число первых заместителей председателя ЦК увеличено до двух. Иван Мельников сохранил этот пост, Юрий Афонин, ранее занимавший пост зампреда ЦК, повышен до первого зампреда ЦК. Состав зампредов ЦК пополнил Леонид Калашников.
"Заместителями председателя ЦК КПРФ избраны: И. И. Мельников (первый заместитель), Ю. В. Афонин (первый заместитель), В. И. Кашин, Д. Г. Новиков, Л. И. Калашников", - сказал агентству Новиков.
Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году. Также на съезде был обновлен состав самого ЦК, который увеличился до 188 человек, секретариата ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии на ближайшие четыре года.
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