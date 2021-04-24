После отравления хлором на тренировке в бассейне госпитализированы 20 детей
20:45 24.04.2021 Источник: Интерфакс
"Всего в группе занимался 21 ребенок. Состояние одного из детей, находившихся на занятиях в бассейне "Волна", не потребовало госпитализации. В этой связи он был отпущен домой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.
Ранее сообщалось, что в 16:00 во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей - 18 человек в возрасте от 10 до 12 лет.
Позже пресс-служба СУ СКР сообщила о 21 пострадавшем ребенке, семерым из которых потребовалась госпитализация.
НОВОСТИ
- 21:00 24.04.2021
- На японском острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима
- 20:30 24.04.2021
- Председателем ЦК КПРФ единогласно переизбран Зюганов
- 19:50 24.04.2021
- На ММКФ представили документальный фильм про создателя "ВКонтакте" и Telegram
- 19:40 24.04.2021
- В Москве за сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков
- 18:30 24.04.2021
- Мятежники рассчитывали блокировать Минск с помощью армии - Лукашенко
- 18:20 24.04.2021
- Майя Санду поблагодарила РФ за поставку вакцины от короновируса
- 18:10 24.04.2021
- В номинации "Худший фильм" получил "Золотую малину" фильм о выборах в США
- 17:20 24.04.2021
- Пять человек были ранены при стрельбе в центре Нового Орлеана - полиция
- 17:10 24.04.2021
- Впервые за 20 лет литовские СМИ потеряли доверие населения - опрос
- 16:50 24.04.2021
- В Швейцарии обнаружен "индийский" штамм COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать