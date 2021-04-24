После отравления хлором на тренировке в бассейне госпитализированы 20 детей

20:45 Источник: Интерфакс

Медпомощь потребовалась 20 детям, отравившимся хлором в субботу во время тренировки в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове Пензенской области, сообщается на сайте регионального правительства.



"Всего в группе занимался 21 ребенок. Состояние одного из детей, находившихся на занятиях в бассейне "Волна", не потребовало госпитализации. В этой связи он был отпущен домой", - говорится в сообщении.



Уточняется, что на место происшествия выехал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.



Ранее сообщалось, что в 16:00 во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей - 18 человек в возрасте от 10 до 12 лет.



Позже пресс-служба СУ СКР сообщила о 21 пострадавшем ребенке, семерым из которых потребовалась госпитализация.



