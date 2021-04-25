Министр обороны Швеции уверен, что Россия завершила военные учения "только для видимости"

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил в субботу с утверждением, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, которые были задействованы учениях на юге РФ, якобы является "дымовой завесой".

"Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России, - утверждал министр в интервью телеканалу Эс-вэ-тэ. - Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий".

Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. "Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] - это только для видимости снижения тона", - утверждал глава Минобороны Швеции.