В Врбетице в 2014-м году взорвалось оружие, предназначенное Украине - NYT
09:20 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты "Нью-Йорк таймс".
Как говорится в материале, в электронном письме изданию "Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии". Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что "целью были" указанные боеприпасы Гебрева.
Как отмечает газета, Гебрев также "признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года". Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.
НОВОСТИ
- 09:51 25.04.2021
- В Индии более 2 тыс человек умирают от COVID-19 ежедневно
- 09:41 25.04.2021
- В Москве и области синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале недели
- 09:00 25.04.2021
- Министр обороны Швеции уверен, что Россия завершила военные учения "только для видимости"
- 21:00 24.04.2021
- На японском острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима
- 20:45 24.04.2021
- После отравления хлором на тренировке в бассейне госпитализированы 20 детей
- 20:30 24.04.2021
- Председателем ЦК КПРФ единогласно переизбран Зюганов
- 19:50 24.04.2021
- На ММКФ представили документальный фильм про создателя "ВКонтакте" и Telegram
- 19:40 24.04.2021
- В Москве за сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков
- 18:30 24.04.2021
- Мятежники рассчитывали блокировать Минск с помощью армии - Лукашенко
- 18:20 24.04.2021
- Майя Санду поблагодарила РФ за поставку вакцины от короновируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать