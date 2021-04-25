В Врбетице в 2014-м году взорвалось оружие, предназначенное Украине - NYT

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты "Нью-Йорк таймс".

Как говорится в материале, в электронном письме изданию "Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии". Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что "целью были" указанные боеприпасы Гебрева.

Как отмечает газета, Гебрев также "признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года". Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.