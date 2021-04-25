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В Москве и области синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале недели

09:41 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночные заморозки прогнозируются в Москве и Подмосковье с понедельника по среду. Температура по области будет опускаться до 3 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус 1 градуса, по области - до минус 3 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные заморозки сохранятся в регионе до среды, 28 апреля.

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