В Москве и области синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале недели
09:41 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ночные заморозки прогнозируются в Москве и Подмосковье с понедельника по среду. Температура по области будет опускаться до 3 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус 1 градуса, по области - до минус 3 градусов", - сообщил он.
По словам Вильфанда, ночные заморозки сохранятся в регионе до среды, 28 апреля.
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