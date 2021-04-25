В Индии более 2 тыс человек умирают от COVID-19 ежедневно

09:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случай инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 16 960 172. Как сообщило в воскресенье ведомство на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 767 и составило 192 311.

Суточное число заразившихся стало четвертым подряд мировым антирекордом, отмеченным в Индии. В субботу Минздрав страны информировал о 346 786 инфицированных, в пятницу этот показатель составлял 332 730, а в четверг сообщалось о 314 835 заразившихся.

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно выявляется более 200 тыс. случаев инфицирования. Индия уже была мировым лидером по суточному числу заболевших в сентябре прошлого года, когда в стране отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Однако сейчас число заболевших резко выросло, по оценкам ряда специалистов, если рост заболеваемости сохранит такой темп, суточное число заболевших в стране уже в мае может достичь полумиллиона человек.