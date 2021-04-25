Положение о "потребительсткой корзине" в Минтруда планируют отменить

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Другим проектом предлагается упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%).