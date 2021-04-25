0
0
123
НОВОСТИ

Роскосмос, оказывается, не ведет переговоров о полетах космонавтов на кораблях Илона Маска

10:30 25.04.2021 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" не ведёт переговоры о полётах российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon, разработанных SpaceX, сообщил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал Рогозин в своём твиттере.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на (кораблях Crew) Dragon", - сказал он.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление перекрестных полетов на МКС на российских и американских кораблях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 25.04.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 25 апреля, 2021
0
69
10:50 25.04.2021
Шеф британской разведки: Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане
0
135
10:40 25.04.2021
Около 400 тыс пожилых москвичей привились от COVID-19 - Собянин
0
130
10:25 25.04.2021
Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку
0
166
10:15 25.04.2021
Положение о "потребительсткой корзине" в Минтруда планируют отменить
0
183
09:51 25.04.2021
В Индии более 2 тыс человек умирают от COVID-19 ежедневно
0
188
09:41 25.04.2021
В Москве и области синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале недели
0
192
09:20 25.04.2021
В Врбетице в 2014-м году взорвалось оружие, предназначенное Украине - NYT
0
325
09:00 25.04.2021
Министр обороны Швеции уверен, что Россия завершила военные учения "только для видимости"
0
264
21:00 24.04.2021
На японском острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима
0
783

Возврат к списку