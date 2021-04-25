Роскосмос, оказывается, не ведет переговоров о полетах космонавтов на кораблях Илона Маска

10:30 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" не ведёт переговоры о полётах российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon, разработанных SpaceX, сообщил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал Рогозин в своём твиттере.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на (кораблях Crew) Dragon", - сказал он.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление перекрестных полетов на МКС на российских и американских кораблях.