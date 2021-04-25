Шеф британской разведки: Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане
10:50 25.04.2021 Источник: РБК
«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — подчеркнул он.
Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения на Украину. Глава разведки выразил уверенность в том, что русские не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу, так как «каналы [общения] открыты».
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