Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку

10:25 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент. Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.

Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.