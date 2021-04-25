Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку
10:25 25.04.2021 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент. Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра.
"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.
Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.
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