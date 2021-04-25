Данные о заражении COVID-19 в России на 25 апреля, 2021

11:20 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 780 случаев, умерли за сутки 332 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 168 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 7 тыс. 540 человек, 332 пациента умерли от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 526 новых случаев COVID-19, 53 скончавшихся, 1 тыс. 339 выздоровевших.

В российской столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заболеваемости коронавирусом в сутки. Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве - два случая, один - в Ненецком АО, ни одного заболевшего в Еврейской АО и Чукотском АО