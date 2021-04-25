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Президент Чехии выступил с чрезвычайным сообщением по взрывам в Врбетице

12:45 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются в качестве причин взрывов во Врбетице. Об этом заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам "Прима" и "Си-эн-эн прима ньюс".

"Мы работаем с двумя версиями - что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия - что вину за это несут агенты иностранных спецслужб", - заявил Земан.

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