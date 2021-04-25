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НОВОСТИ

При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека

13:00 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, еще 110 пострадали. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал "Багдад аль-Яум" со ссылкой на заявление МВД Ирака.

"Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали", - говорится в коммюнике.

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