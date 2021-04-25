0
0
19
НОВОСТИ

Свидетельств о причастности к взрыву "агентов" в Врбетице в отчетах Службы безопасности нет - Милош Земан

12:55 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доказательства присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не присутствовали в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии. Об этом заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам "Прима" и "Си-эн-эн прима ньюс".

"Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту - прим. ТАСС) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", - отметил Земан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 25.04.2021
При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека
0
39
12:45 25.04.2021
Президент Чехии выступил с чрезвычайным сообщением по взрывам в Врбетице
0
118
12:37 25.04.2021
"Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей стартует 27 апреля
0
84
11:20 25.04.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 25 апреля, 2021
0
220
10:50 25.04.2021
Шеф британской разведки: Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане
0
293
10:40 25.04.2021
Около 400 тыс пожилых москвичей привились от COVID-19 - Собянин
0
237
10:30 25.04.2021
Роскосмос, оказывается, не ведет переговоров о полетах космонавтов на кораблях Илона Маска
0
260
10:25 25.04.2021
Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку
0
284
10:15 25.04.2021
Положение о "потребительсткой корзине" в Минтруда планируют отменить
0
300
09:51 25.04.2021
В Индии более 2 тыс человек умирают от COVID-19 ежедневно
0
270

Возврат к списку