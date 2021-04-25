Свидетельств о причастности к взрыву "агентов" в Врбетице в отчетах Службы безопасности нет - Милош Земан

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доказательства присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не присутствовали в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии. Об этом заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам "Прима" и "Си-эн-эн прима ньюс".

"Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту - прим. ТАСС) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", - отметил Земан.