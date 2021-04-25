Со взрывом в Врбетице связан болгарский торговец оружием - президент Земан
13:25 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году. Об этом заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением по телеканалам "Прима" и "Си-эн- эн прима ньюс".
"Боеприпасы [со складов в Врбетице] должны были поступить в Болгарию, - отметил он. - Есть договоры купли- продажи, [болгарский] торговец [оружием Гебрев] выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил Земан.
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