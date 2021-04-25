Обнаружена затонувшая индонезийская подлодка. Весь экипаж погиб
14:30 25.04.2021
Поисковики обнаружили на морском дне возле индонезийского острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала", на борту которой находились 53 человека. Как в воскресенье со ссылкой на военных сообщило агентство Синьхуа, все моряки мертвы.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с судна "Нангала" и объявил подлодку погибшей.
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