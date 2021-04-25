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НОВОСТИ

Предложение Байдена о встрече с Путиным изучается - Лавров

14:15 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, и сейчас изучает такую возможность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - отметил министр.

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