0
0
127
НОВОСТИ

Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» остановится в Туле 9 мая

14:55 25.04.2021

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» пройдёт в Туле в День Победы. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Андрей Картаполов на церемонии отправки поезда акции из Москвы.

«В Карелии 29 апреля мы напишем «Диктант Победы», ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ», - сказал Картаполов.

По его словам, на остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды ВС РФ.

«Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомится с сегодняшним днем нашей российской армии, её буднями и достижениями», - сказал замминистра.

По его словам, в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов, три платформы с образцами новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», и одна платформа с техникой, используемой радикалами для военного вмешательства – бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».

В тематическом вагоне «Дорога памяти» размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в тематическом вагоне «Современная армия» и на трех открытых платформах.

По словам замглавы военного ведомства, в вагоне «Победа над невидимым врагом», который посвящён работе военных медиков в период пандемии, будут проводятся для всех желающих медицинские исследования.

На специализированной платформе-сцене выступят прославленные военные музыкальные коллективы. Поезд остановится в более чем 50 городах России и 27 июня вернётся в Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:45 25.04.2021
Глава Минздрава Ирака и мэр Багдада попали под следствие из-за пожара в больнице
0
72
15:26 25.04.2021
США попали в список недружественных России стран
0
121
15:01 25.04.2021
Помощник президента РФ Ушаков назвал месяц, когда могут встретится Путин и Байден
0
161
14:30 25.04.2021
Обнаружена затонувшая индонезийская подлодка. Весь экипаж погиб
0
173
14:15 25.04.2021
Предложение Байдена о встрече с Путиным изучается - Лавров
0
164
13:25 25.04.2021
Со взрывом в Врбетице связан болгарский торговец оружием - президент Земан
0
304
13:00 25.04.2021
При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека
0
250
12:55 25.04.2021
Свидетельств о причастности к взрыву "агентов" в Врбетице в отчетах Службы безопасности нет - Милош Земан
0
358
12:45 25.04.2021
Президент Чехии выступил с чрезвычайным сообщением по взрывам в Врбетице
0
450
12:37 25.04.2021
"Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей стартует 27 апреля
0
271

Возврат к списку