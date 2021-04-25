Помощник президента РФ Ушаков назвал месяц, когда могут встретится Путин и Байден
15:01 25.04.2021 Источник: Интерфакс
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в июне, уже называются конкретные даты, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он заявил об этом, отвечая на вопрос, может ли в принципе такая встреча случиться или это непредсказуемо.
"Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК).
Конкретизировать эти даты помощник президента не стал: "Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь".
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