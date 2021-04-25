0
0
111
НОВОСТИ

США попали в список недружественных России стран

15:26 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начала работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве. На данный момент в нем уже фигурируют США, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента [РФ Владимира Путина], который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:45 25.04.2021
Глава Минздрава Ирака и мэр Багдада попали под следствие из-за пожара в больнице
0
72
15:01 25.04.2021
Помощник президента РФ Ушаков назвал месяц, когда могут встретится Путин и Байден
0
161
14:55 25.04.2021
Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» остановится в Туле 9 мая
0
137
14:30 25.04.2021
Обнаружена затонувшая индонезийская подлодка. Весь экипаж погиб
0
173
14:15 25.04.2021
Предложение Байдена о встрече с Путиным изучается - Лавров
0
164
13:25 25.04.2021
Со взрывом в Врбетице связан болгарский торговец оружием - президент Земан
0
304
13:00 25.04.2021
При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека
0
250
12:55 25.04.2021
Свидетельств о причастности к взрыву "агентов" в Врбетице в отчетах Службы безопасности нет - Милош Земан
0
358
12:45 25.04.2021
Президент Чехии выступил с чрезвычайным сообщением по взрывам в Врбетице
0
450
12:37 25.04.2021
"Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей стартует 27 апреля
0
271

Возврат к списку