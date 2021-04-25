США попали в список недружественных России стран
15:26 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия начала работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве. На данный момент в нем уже фигурируют США, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента [РФ Владимира Путина], который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.
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