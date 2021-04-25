Новая российская орбитальная станция будет не обитаемой, а посещаемой
17:49 25.04.2021 Источник: Интерфакс
Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил "Роскосмос" в воскресенье.
В прошлую пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил журналистам, что первый этап развертывания новой российской орбитальной станции пройдёт в 2025-2030 годах, второй - в 2030-2035 годах.
Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.
Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.
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